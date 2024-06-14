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- 希少！！矢沢永吉⭐︎1980年KAVACHポスター
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます⭐︎1980年6月10日に発売された矢沢永吉さん6枚目のスタジオアルバム「KAVACH」ガバチのポスターです縦102横7043年前のものなので年季がはいっております。矢沢永吉の歴史が刻まれているポスターなのでファンの皆様にとってはとても意味のあるものだとおもいます。お部屋に飾ってもビンテージ感がありおしゃれです#矢沢永吉#永ちゃん#ポスター#矢沢永吉ポスター#カバチ#KAVACH#kavach#ダイアモンドムーン#ロックンロール#矢沢永吉アルバム#矢沢永吉cd#EYAZAWA#矢沢永吉ライブグッズ
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