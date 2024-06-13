AKAI MPC 1000 BK 動作良好

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数ヶ月前にこちらで購入致しました。新しく別のサンプラーを購入するため、出品致します。動作は良好でダメージ等もありませんが、素人保管なのでご了承下さい。ボタンの破損、液晶の壊れやスライダーの不具合もなく良好でございます。出品にするにあたりボタンやスライダー等メンテナンスしている為安心してご使用できます。中古市場でのボタンの壊れや破損、スライダーの悪さなど普通に売られるようになってきましたので今回の商品はとても機能の状態も良く大切に使っていただけると思います。箱もございます。本体（メモリMAX128MB、JJOS3.16搭載）電源ケーブル4GB CFカードPDF説明書（購入後に送信します）おまけリズムサンプルDVD 1000発以上（ヒップホップ、テクノ、ハウス、ファンク、JAZZetc..）歴代の名機からのサンプリングドラム（MPC3000,S950etc...）です。もうサンプルを買うことはないくらいの量を入れてます。上記のみの出品になります。NC/NRにてお願いします。宜しくお願い致します？