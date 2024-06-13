edwards cryingstar

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商品詳細
エドワーズのエレキギターの出品です。アンプに繋ぎ音がでるのを確認してあります。弦は錆がありますのではずします、可能な限り清掃してからお渡しいたします。裏に少し傷があるのですが大きな傷はなく全体的にキレイだと思います。ただ、中古になりますので神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。写真見たいとこありましたらコメント頂ければアップさせていただきます。よろしくお願いします。エドワーズedwardsespエレキギター※追伸ゆうパックにて発送できそうなので道外の方も対応させていただきます。仕事の都合上発送に少しお時間いただきます。
http://narcologia.ru/goods/freezer718198.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral876432.html
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