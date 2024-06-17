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商品詳細
SAMICKサミックエレキギターストラトキャスタータイプ黒※メイプルワンピースネック【商品説明】SAMICKサミックより、希少なメイプルワンピースネックが特徴的なストラトキャスタータイプのエレキギターです。この商品は中古で購入しました。使用に伴う軽い線傷はあるものの目立った傷汚れも無く、全体的には綺麗な状態かと思います。状態の詳細は写真をご確認下さい。本体はギター専用ポリッシュにて清掃済み！指板は専用オイルにてメンテナンス完了！弦は新品弦に張り替え後数回しか使用しておりませんので、しばらくはそのまま使用頂けます。アンプにつないでの動作確認と音出しチェック済みで、問題はありません。ネックの反りも感じませんし、普通に演奏できます。付属品はありません。緩衝材(プチプチ)で包んだ後に丈夫な箱に入れて発送いたします。中古品であることをご理解頂き、承知頂いた方のみご購入お願い致します。☆某有名リサイクルショップにて購入しました。☆不明点はお気軽にコメントください☆即購入大歓迎です
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http://narcologia.ru/goods/reflector202964.html
http://narcologia.ru/goods/update671595.html
SAMICK サミック エレキギター ストラト 黒 ※メイプルワンピースネック ...
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