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コカコーラ　Barbie バービー人形　2
商品番号 O10353440891
商品名

コカコーラ　Barbie バービー人形　2
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長期間自宅保管していたものです。外箱に経年の擦れや日焼け、破れなどのダメージがあります。出品にあたり開封し中身を確認しました。＊スタジャンの右袖に劣化があります。＊足にソフビのベタつきがあります。長年の保管によるシミや汚れがある可能性あります。状態は写真でご確認ください。写真にあるものが商品の全てです。古いものであること、一旦人の手に渡ったものであることをご理解いただきご検討ください。#バービー#バービー人形#コカコーラ#barbie#マテル#アメリカン雑貨#チアリーダー
http://narcologia.ru/goods/providence248594.html
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