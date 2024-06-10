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Martinソプラノウクレレ　S1［ ケース・チューナー・カポタスト・玄セット］
商品番号 B94305113847
商品名

Martinソプラノウクレレ　S1［ ケース・チューナー・カポタスト・玄セット］
ブランド名 マーティン
特別価格 税込 14,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S-1UKEMARTIN定価：色々つけて¥80000くらいした、、記憶、、特徴MARTIN(マーチン）のソプラノウクレレ。オール単板マホガニーボディのスタンダードなモデル。スペック■ウクレレ■ソプラノタイプ■トップ：マホガニー■サイド/バック：マホガニー■ネック：セレクトハードウッド■指板：Sipo■ギグバッグ付2019年にsoundhouse様で新品購入しました。傷や打痕はありません。ウクレレを始めたは良いもののほぼ使っておらず…新しく使ってくださる方に譲ります。一度弦が切れ、新しく買ったばかりな弦が余っているのがあるので開封済みですが一緒にしています。写真に映るものは全てセットです。カズレレさんの初心者でも弾ける楽譜も欲しい方いましたらこの価格のまま譲ります初心者ゆえ、詳しいことはわからないですただ、全然使ってないため　破損はありません音色は本当に！綺麗です！気になる点お気軽にご連絡下さい価格交渉も可能です。早めに売りたいため、気になるな〜って方いたらぜひに声かけてください！よろしくお願い致します#MARTIN#S_1UKE種類···ウクレレアクセサリー・パーツ···弦　ケース　チューナー(電池なし)ないです！　KYSERカポタスト
http://narcologia.ru/goods/injure20567.html
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http://narcologia.ru/goods/perforce489665.html Martin / S1 Uke マーティン マーチン ソプラノ ウクレレ 【正規輸入品】
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