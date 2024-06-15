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長三州？二行書　保存箱　MA790
商品番号 G74653371316
商品名

長三州？二行書　保存箱　MA790
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 7,654 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦　約154.5ｃｍ横　約29.5ｃｍ保存箱有シミ・折れ・ヨゴレ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃軸＃掛軸＃長三州？＃二行書
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長三州？二行書　保存箱　MA790
長三州？二行書 保存箱 MA790 - 書

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