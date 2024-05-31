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商品詳細
7年くらい前に描いたものです。展覧会等に出展した後アトリエ飾っています。主題···風景・海景主な画材···色鉛筆、ケント紙、フィキサチフ形式···額縁入り#ヒロミンの色鉛筆画
http://narcologia.ru/goods/traverse845826.html
http://narcologia.ru/goods/slide825987.html
http://narcologia.ru/goods/stage41197.html
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