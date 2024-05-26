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茶道具　人間国宝　釜師　角谷一圭作　浜松紋　真形釜　芦屋写　共箱　MR6331B
商品番号 T72449773568
商品名

茶道具　人間国宝　釜師　角谷一圭作　浜松紋　真形釜　芦屋写　共箱　MR6331B
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 14,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約１８cm　幅約２２cm×約２１cm重さ　約３．０３kg全体的に錆びています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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