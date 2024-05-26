茶道具 人間国宝 釜師 角谷一圭作 浜松紋 真形釜 芦屋写 共箱 MR6331B ...

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種類...茶道具大きさ 高さ約１８cm 幅約２２cm×約２１cm重さ 約３．０３kg全体的に錆びています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。