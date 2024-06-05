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ROCKBAG by Warwick ギグケース SGベース用
商品番号 B18217982325
商品名

ROCKBAG by Warwick ギグケース SGベース用
ブランド名 ワーウィック
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SGベース用にこちらで購入しました。SGベースでの使用ですとサイズピッタリでした。使用感ありますが機能的な不備はありません。ご質問等はお気軽にどうぞm(__)m
http://narcologia.ru/goods/procurement783633.html
http://narcologia.ru/goods/message485227.html
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