STAR OF WISH 岩田剛典 サイン入りフリスビー

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商品詳細
STAROFWISHの時の岩田剛典サイン入りフリスビーです。ライブで入手した後袋に入れて保管していました。目立った傷や汚れ等は見当たりませんが、あくまで素人の保管していたものである事をご了承ください。#LDH#EXILE#三代目JSoulBrothers
http://narcologia.ru/goods/update400395.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose834640.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador679506.html
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