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明治期 古銅金工七宝『華唐草紋』大型火鉢香炉 獣双耳 瓶掛径34.6cm 茶道具
商品番号 H34129562150
商品名

明治期 古銅金工七宝『華唐草紋』大型火鉢香炉 獣双耳 瓶掛径34.6cm 茶道具
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 32,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期古銅金工七宝『華唐草紋』大型火鉢香炉獣双耳瓶掛幅34.6cm茶道具古美術品★時代物★4D0304サイズ(約):径34.6cm、高さ24cm、重さ5.3㎏
http://narcologia.ru/goods/septet356819.html
http://narcologia.ru/goods/assessor744303.html
http://narcologia.ru/goods/unusable77574.html
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