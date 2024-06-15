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- 明治期 古銅金工七宝『華唐草紋』大型火鉢香炉 獣双耳 瓶掛径34.6cm 茶道具
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商品詳細
明治期古銅金工七宝『華唐草紋』大型火鉢香炉獣双耳瓶掛幅34.6cm茶道具古美術品★時代物★4D0304サイズ(約):径34.6cm、高さ24cm、重さ5.3㎏
http://narcologia.ru/goods/septet356819.html
http://narcologia.ru/goods/assessor744303.html
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