タイムセール　o絵画　カラー銅版画　額装品

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商品詳細
フランス在住日本人 イイズカと言う作家のカラー銅版画です。ホオズキ（physalis）と言う作品で、限定７５枚の作品のE/A（作家控え版）です。 額装サイズは約縦３３．５ｘ横３３．５ｃｍです（画面サイズ 約１０．２ｘ１０．２cm）。 もちろんサイン、ナンバリングはございます。簡単な作家略歴はお付けします。なにかご不明な点等がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。この作品が気に入っていただいた方にもらって頂ければと思っています（^_^）#15500#洋版画#シルクスクリーン#リトグラフ#銅版画#木版画#オリジナル#インテリア#ア−ト#贈り物
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