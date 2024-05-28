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- \u0026TEAM エンティーム K トレカ トレーディングカード コンプリート セット
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商品詳細
\u0026TEAMKケイ トレカ通常盤、初回限定盤A、初回限定盤B、ユニバuniversal盤、weverse盤、タワレコ特典、タワレコラキドロ、K盤、クリアしおり、ホログラムトレカのセットです。CD本体も付けれますのでご希望の方はご連絡ください。防水対策し、厚紙補強をしてゆうパケットポストにて発送いたします。即購入OKです！
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