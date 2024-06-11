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商品詳細
20年程前に購入しました。同じ様なものを2点購入し、1点は飾っていますが、こちらは箱にいれたまま写真6枚目の状態で保管していました。新品未使用ですが、長期保管で箱にはシミがあります。絵画、額の状態は良好です。額サイズ 幅約35㎝ 高さ約28.5㎝
http://narcologia.ru/goods/sci-fi884247.html
http://narcologia.ru/goods/rouge319210.html
http://narcologia.ru/goods/message654827.html
太田孝 肉筆 油彩 風景画-
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太田孝 肉筆 油彩 風景画-
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