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未使用 鏡山窯 唐津焼 絵唐津 芦葉達磨文鉢 菓子鉢 深皿 鉢 器
商品番号 K74532827630
商品名

未使用 鏡山窯 唐津焼 絵唐津 芦葉達磨文鉢 菓子鉢 深皿 鉢 器
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用長期自宅保管品釉はげ有り(画像7)触っても手に引っかかりません。鏡山窯唐津焼絵唐津芦葉達磨文鉢ろようだるまもんはち菓子鉢深皿鉢器サイズ口径15cm高さ9cm↓↓他にも出品しております↓↓#SHALOM_陶芸_食器_茶道具種類···皿・鉢6
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