ナナチ ダイカットクッション [メイドインアビス「深き魂の黎明 ...

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ナナチダイカットクッションメイドインアビス深き魂の黎明ナナチのクッションです。新品未開封です。ナナチとファプタを出品しています。#もりメイドインアビス全長65センチの抱き締められるビッグサイズ！【商品仕様】■商品サイズ：約縦720×横425mm■商品素材：本体：ポリエステル（ツイル）、中身：綿■印刷：表4CC102コミケ102夏コミコミックマーケット102大きいのでつぶして定形外にて発送予定です。膨らんでいる場合空気を抜くために小さい穴をあける場合があります。あけないでほしい場合は事前にご相談ください。他の商品と同梱の場合は2点で99円引き、3点で198円引き・・・です。ビニール袋に入っているものかつ、壊れ物ではないのでそのまま袋に入れて発送します。発送方法、プチプチが必要な場合など梱包方法にご希望がありましたら事前にご相談ください。差額をいただければ大体何でも対応可能です！現時点でお値引きは考えていません。最初から売りたい価格で出品しています。お値引き交渉はご遠慮ください。出品して一か月が経過したものは購入前に確認コメントをお願いします。グッズ種類...抱き枕/クッション