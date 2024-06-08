K712 PRO-Y3(オープンエアー型)

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商品詳細
K712PRO-Y3(オープンエアー型)AKG#AKG#K712PRO_Y3_オープンエアー型_AKGのヘッドホンになります。購入した価格は30000円ほどでした。オレンジのコード、黒のコードどちらもついております。ほとんど使用しておりません。ケース、箱はなくしました。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate819948.html
http://narcologia.ru/goods/smear571304.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant238682.html
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