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K712 PRO-Y3(オープンエアー型)
商品番号 C24845402752
商品名

K712 PRO-Y3(オープンエアー型)
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K712PRO-Y3(オープンエアー型)AKG#AKG#K712PRO_Y3_オープンエアー型_AKGのヘッドホンになります。購入した価格は30000円ほどでした。オレンジのコード、黒のコードどちらもついております。ほとんど使用しておりません。ケース、箱はなくしました。
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