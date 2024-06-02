Vintage Maniacs Hardcase Sorrento レスポール

日本でArea59を不定期で扱うビンテージマニアクスのレスポール用ハードケースになります。※70年代にギブソンが販売していた「アーチストケース」の復刻版になります。去年新品購入し、自宅で個体を保管する為に使用していました。金属パーツに多少のサビや劣化が見受けられますが、使用に問題はありません。当方、非喫煙者です。画像のギターは収納時の参考であり、出品物に含まれません。仕事柄、発送が週/１・２回になります。お急ぎの方は落札・購入をお控え下さい。ArtistSeriesforLesPaulハードケースGibson195919581960dmcdeadmintclubArea59タイプ···レスポールタイプシリーズ···Gibsonアクセサリー・パーツ···ケース



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



40年後の復刻 アーティストケース（前編） | Vintage Maniacs



40年後の復刻 アーティストケース（前編） | Vintage Maniacs



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



40年後の復刻 アーティストケース（前編） | Vintage Maniacs



40年後の復刻 アーティストケース（前編） | Vintage Maniacs



40年後の復刻 アーティストケース（前編） | Vintage Maniacs



Vintage Maniacs復刻アーティストケース - ソレント／ローレライ／ダラス



40年後の復刻 アーティストケース（前編） | Vintage Maniacs