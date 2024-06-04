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- 【9/11まで値下げ】セルマー アルトサックス ジュビリー シリーズ2 ネック
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商品詳細
アルトサックスセルマージュビリーシリーズ2のネック になります。ラッカー仕上げのものです。ドルチェ楽器さんで選定、購入し2年ほど使用しておりました。目立った傷はございません。ネック買い換え資金ために出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/passivity645683.html
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