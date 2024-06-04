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【9/11まで値下げ】セルマー アルトサックス ジュビリー シリーズ2 ネック
商品番号 V19180952044
商品名

【9/11まで値下げ】セルマー アルトサックス ジュビリー シリーズ2 ネック
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 23,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックスセルマージュビリーシリーズ2のネック　になります。ラッカー仕上げのものです。ドルチェ楽器さんで選定、購入し2年ほど使用しておりました。目立った傷はございません。ネック買い換え資金ために出品いたします。
http://narcologia.ru/goods/passivity645683.html
http://narcologia.ru/goods/stair816700.html
http://narcologia.ru/goods/unusable672174.html
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