

レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



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レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



レトロ 吹きガラス/ガラス細工/工芸品/ハンドメイド/置物 - ガラス



吹きガラスの金魚鉢 大001・青 宙吹き製法で作られたハンドメイドの ...



吹きガラスの金魚鉢 大003・緑 宙吹き製法で作られたハンドメイドの ...



吹きガラスの金魚鉢 大001・青 宙吹き製法で作られたハンドメイドの ...



吹きガラスの金魚鉢 大002・紫 宙吹き製法で作られたハンドメイドの ...



吹きガラスの金魚鉢 大004・桃 宙吹き製法で作られたハンドメイドの ...



吹きガラスの金魚鉢 大003・緑 宙吹き製法で作られたハンドメイドの ...

レトロの吹きガラスで造られた親子鳥の置物です、昭和50年代のガラス工芸品すがでヒビ割れやキズは無い美品です、手入れ済みですが複雑な部分に拭ききれない所が有るかも知れませんので神経細やかな方の購入はお控えくださいますようお願い致します、☆配送前に又手入して送ります、購入時の箱が有りませんので保護材で包み再利用の段ボールの箱で送らせて頂きます、サイズ横幅43センチ、高さ約30センチ重量3.7キログラム◎即購入OKです、美術品工芸品/アンティーク置物/レトロ、インテリア/ガラス細工