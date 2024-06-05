美品】Pearl パール フルート NC-96 初心者 入門用 ハードケース ...

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●商品の状態ほとんど使用感のない美品です。目立ったキズや汚れ等はなくきれいな状態です。タンポ、コルクの状態も良好です。動作は確認済みで、問題なくお使い頂けます。除菌クリーナーで清掃してお送りさせて頂きます。●商品情報【ブランド】Pearlパール【品番】NC-96【付属品】本体、ハードケース、クリーニングロッド【梱包方法】ハードケース+プチプチで しっかり梱包してお送りさせて頂きます。・即購入歓迎です。・喫煙者、ペットはおりません。・商品の発送は1〜2日で可能な限り早くお届け出 来るよう心がけております。種類···フルート