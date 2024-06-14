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- リザードンex 構築済みデッキ リファインキルリア型 バトルVIPパス採用
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商品詳細
リザードンex構築済みデッキリファインキルリア型バトルVIPパス4枚入り横浜CLにて入賞されていたキルリア型リザードンexを参考に作成した構築済みデッキです。デッキ内容のミラー、柄等は統一されていない可能性がありますが現行レギュレーションで問題なく遊べる内容になっております。検索用ワードデッキポケカ デッキポケモンカードポケカ 構築 デッキ初心者 オススメセットまとめ売りガチ構築デッキシティーリーグ優勝ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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