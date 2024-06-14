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リザードンex 構築済みデッキ　リファインキルリア型　バトルVIPパス採用
商品番号 N59815558293
商品名

リザードンex 構築済みデッキ　リファインキルリア型　バトルVIPパス採用
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードンex構築済みデッキリファインキルリア型バトルVIPパス4枚入り横浜CLにて入賞されていたキルリア型リザードンexを参考に作成した構築済みデッキです。デッキ内容のミラー、柄等は統一されていない可能性がありますが現行レギュレーションで問題なく遊べる内容になっております。検索用ワードデッキポケカ　デッキポケモンカードポケカ　構築　デッキ初心者　オススメセットまとめ売りガチ構築デッキシティーリーグ優勝ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate711448.html
http://narcologia.ru/goods/procurement786933.html
http://narcologia.ru/goods/update453495.html
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