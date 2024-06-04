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ブルーロック　ツリービレッジ　凪
商品番号 B34921656009
商品名

ブルーロック　ツリービレッジ　凪
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 4,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)ブルーロックブルロツリービレッジツリビレアクリルスタンド私服凪誠士郎組み立てコレクションケースにて飾っておりました。今は型にはめてあります。気になるような汚れや傷はありませんが神経質な方はご遠慮下さい。即購入◎匿名配送
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