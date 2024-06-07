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- [1of1] BBM2023 大勢投手 スカイブルー箔サイン
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商品詳細
BBMベースボールカード20232nd読売ジャイアンツ大勢投手(スカイブルー箔サイン)[1of1]です。1枚限定です。確認後、ケースに入れて保管しています。防水対策をして発送します。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
http://narcologia.ru/goods/reboot627836.html
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