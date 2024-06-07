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[1of1] BBM2023 大勢投手 スカイブルー箔サイン
商品番号 R31318226338
商品名

[1of1] BBM2023 大勢投手 スカイブルー箔サイン
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 24,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMベースボールカード20232nd読売ジャイアンツ大勢投手(スカイブルー箔サイン)[1of1]です。1枚限定です。確認後、ケースに入れて保管しています。防水対策をして発送します。ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
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