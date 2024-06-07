宋　官窯　粉青釉弦紋瓶　陶磁器 骨董品　古美術 陶芸

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商品詳細
粉青釉弦紋瓶 宋時代高さ 約15.5cm幅 約9cm商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。相当な価値のあるものかと思いますが、格安で出品しておりますので、宜しくお願いいたします。#骨董品#アンティーク#南北朝時代#唐三彩#置物#陶芸#茶道具#壺
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