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端渓硯,老坑,金線
商品番号 G52850047604
商品名

端渓硯,老坑,金線
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金線が美しい端渓硯、おそらく老坑。○大きさ縦　：　11.7cm横　：　上辺約6cm下辺約7cm高さ：　2.0cm○硯箱無し
http://narcologia.ru/goods/stage37097.html
http://narcologia.ru/goods/reboot654136.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral716732.html
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