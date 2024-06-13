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商品詳細
金線が美しい端渓硯、おそらく老坑。○大きさ縦 ： 11.7cm横 ： 上辺約6cm下辺約7cm高さ： 2.0cm○硯箱無し
http://narcologia.ru/goods/stage37097.html
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