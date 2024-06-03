10廣永窯ぐい呑二客セット師川喜田半泥子 検 坪島土平酒器夫婦椀古美術美品

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種類···酒器ご覧いただきありがとうございます。『廣永窯ぐい呑2客セット』【商品サイズ、状態】赤:直径5.5cm縦5.5cm青:直径6cm縦5.5cm目立った傷、汚れ等無く大変綺麗な状態です。【注意事項】出品している全ての商品が中古品、古い物ですので説明しきれない傷、凹み、汚れ等がある場合がございます。また、題名や時代などは主観であり必ずしも正しいとは限りません。その事をご理解の上ご購入くださいますようよろしくお願い致します。ご理解いただけない場合はご購入はご遠慮くださるようよろしくお願い致します。上記の理由によるご返品、キャンセルはお断りさせていただきます。#大明萬暦年製#時代物#花詰め#唐草 #金彩 #花車 #高盃 #印判手 #金襴手 #大明成化年製#赤絵 #手描き #青手 #ベロ藍 #成化年製 #染付豪錦金彩絵皿 #大明萬暦年製#焼物#磁器#和食器#なます皿#有田焼#龍峰#李峰#小皿#大内塗#丸重#古伊万里#伊万里#大明成化年製#和骨董#和食器#小皿#李峰#龍峰#金七宝#山中漆器#丸重 #大聖寺伊万里#中国古玩#高台銘々皿 #ベロ藍 #和菓子皿 #銘々皿 #青藍窯#加賀友禅#日展#金彩#香蘭社#山田平安堂#飛騨春慶#コンポート器#富貴長春#唐草模様#逆タコ唐草#京焼#天然木#御膳#お正月#木製漆器#漆#大聖寺伊万里#書道具#美濃焼#萩焼#萬古焼#備前焼#豆皿#白山陶器#柿右衛門 #金襴手#李朝#柳宗理#九谷焼#津軽塗り#会津塗り#箔一#唐津焼#有田焼 #骨董#古伊万里#蚤の市#骨董市#うつわ#レトロ#九谷焼#骨董のある暮らし#陶器#食器#和食器#壺#漆#李青#骨董品#アンティーク#古道具#古美術#古物#骨董#antique#古民家#雑貨#買取#レトロ#古董#アンティーク家具#リサイクルショップ#器#猪口#遺品整理#和食器#染付#japan#歴史#美術館#茶器#ぐい呑み#切子#江戸切子#北欧#ARABIA#iittala#九谷#伊万里