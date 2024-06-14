BOSS ギターアンプ KATANA-50

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商品詳細
BOSSギターアンプKATANA-50初期バージョンです。使用する機会少なくなり出品します。室内のみの使用なので美品です。動作も問題ありません。取説が付属になります。仕事の関係で発送は土日になります。中古品に理解ある方検討ください。主な仕様定格出力50W規定入力レベルINPUT:-10dBu(1MΩ)AUXIN:-10dBuスピーカー30cm×1コントロールPOWERスイッチMASTERつまみPOWERCONTROLスイッチ（STANDBY、0.5W、25W、50W）[AMPLIFIER]AMPTYPEスイッチ（ACOUSTIC、CLEAN、CRUNCH、LEAD、BROWN）GAINつまみVOLUMEつまみ[EQUALIZER]BASSつまみMIDDLEつまみTREBLEつまみ[MULTIEFFECT]BOOSTER/MODボタンDELAY/FXボタンREVERBボタンTAPボタンBOOSTER/MODつまみDELAY/FXつまみREVERBつまみ[TONESETTING]CH1ボタンCH2ボタンPANELボタンインジケーターBOOSTER/MODDELAY/FXREVERBTAPCH1CH2PANEL接続端子INPUT端子：標準タイプAUXIN端子：ステレオ・ミニ・タイプRECOUT/PHONES端子：ステレオ標準タイプEXPPEDAL/CTLCH1/CH2端子：TRS標準タイプUSB端子:USBBタイプACIN端子電源AC100V（50／60Hz）消費電力47W付属品取扱説明書電源コード外形寸法/質量幅(W)470mm奥行き(D)238mm高さ(H)398mm質量11.6kg
http://narcologia.ru/goods/secretarial722616.html
http://narcologia.ru/goods/financier463860.html
http://narcologia.ru/goods/marshal971580.html
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