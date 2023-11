LUNA SEA/THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION

THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION THE BEYOND X MS-06LS ZAKU II ver ... THE BEYOND GUNPLA 40th EDITION THE BEYOND X MS-06LS ZAKU II ver ...



THEBEYONDGUNPLA40thEDITIONTHEBEYONDXMS-06LSZAKUIIver.LUNASEA【ガンプラ】【完全限定生産】2020年4月にUNIVERSALMUSICSTOREで購入した新品未開封品です。自宅にて保管していました。特典のクリアファイルもおつけします。↓↓↓商品紹介↓↓↓【完全限定生産】★“LUNASEA専用ザクII”オリジナル・ガンプラ+CD☆“LUNASEA専用ザクII”オリジナル・ガンプラ:・1/100スケールMGモデル・LUNASEAのイメージカラーである黒の本体に、金色のLUNASEAロゴと型式番号を配置・「マスターグレード」シリーズでは初となる廃材を再利用した「エコプラ」として商品化☆CD:「THEBEYOND」収録・『機動戦士GUNDAM40周年プロジェクト』記念テーマ曲・安彦良和氏オリジナルジャケットデザイン#LUNASEA#ルナシー#ガンプラ