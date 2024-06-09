星野美智子 銅版画 村上隆 武田鉄平 ロナンブルレック IDEE ACTUS ...

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星野美智子 1934〜略歴・1963年東京芸術大学絵画科油画専攻卒。個展：シロタ画廊／G．ヴィヴァン／ストライブハウス美術館／ブエノスアイレス国立版画美術展。・1976年よりボルヘス文学と共有するテーマで制作／版画集81年“ボルヘスの鏡”、96年（黄色い薔薇）ボルヘスの詩によせて。リュブリアナ国際版画ビエンナーレ展他国内外展出品。・1990年文化庁在外特別研修員。現在：日本版画協会会員国画会版画部会員。ほぼ独学でリトグラフ技法に身につけ1970年代から繊細で瞑想性に満ちた黒白の濃淡を生かしアルゼンチンの作家・ルイス・ボルヘスからインスピレーションを得た独自の世界を展開し続ける。額 横：37.5cm縦：37cm画 横：19.5cm縦：19cm1983年制作ed.A.P.鉛筆サイン箱に傷あり。状態は概ね良好です。吉田博草間彌生菅井汲篠田桃紅白髪一雄草間彌生横尾忠則李禹煥森村泰昌大竹伸朗千住博奈良美智会田誠ヤノベケンジ村上隆池田亮司塩田千春束芋小松美羽名和晃平武田鉄平井田幸昌現代美術家現代アート白根ゆたんぽ長場雄江口寿史靉嘔杉本博司宮島達男ロッカクアヤコkyne井田幸昌平子雄一花井祐介backsideworks.ロナンブルレックポスターハシヅメユウヤヴォルフガング・ティルマンスライアン・マッギンリースティーブン・ショアロバート・フランク川内倫子ハービー山口奥山由之佐内正史鈴木理策荒木経惟森山大道天童木工柳宗理剣持勇北欧デンマーク無印良品アクタスウニコIDEEACTUSイームズvitraknollハーマンミラージョージ・ネルソンアルネ・ヤコブセンカイ・フランクイサムノグチHayシボネヤマギワフリッツ・ハンセンIKEAイケアartekゲルハルトリヒター杉本博司額装アンディウォーホル