CASIO Privia PX-S1000 電子ピアノ キーボード 2021年製

「CASIOPX-S1000BK」2019年に登場した、CASIOのスリムでスタイリッシュな電子ピアノです！・製造年:2021・状態:元々小傷やあるが状態が良い中古品を2023年4月購入のため、使用期間は短め。週2回の使用で7月まで。小傷やヨゴレはありますが、全体的には非常に良好なコンディションです。・付属品は写真をご参照ください。全てのアクセサリーが揃っています。・配送情報:元の箱とリサイクル材料で梱包してお送りします。ご興味を持たれた方、細部の状態や詳細についてのお問い合わせはお気軽にどうぞ。ただし、完璧を求める方や、細かい点に敏感な方は、前もってのご確認をお願いします。また説明書は付属致しませんが、ブラウザで「px-s1000説明書」と検索していただければ、ヒットしますので、ご活用くださいませ。#CASIO#PX_S1000BK



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