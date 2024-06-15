日本文化社発行　竹久夢二　夢二の世界　作品集22枚セット　C　3270

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大きさ （絵のみ）幅約23cm×約59cm（多少大きさの違う絵もあります。）定価59000円小さな染みが見受けられる作品もあります。絵と台紙ははずれてます。画像3枚目のような紙袋に作品と台紙が一枚ずつ入ってます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。