Seymour duncan SJB-5？ SET（ジャンク）



Quarter Pound™ Jazz Bass 5 String | SEYMOUR DUNCAN



Seymour Duncan SJB-5n 5弦 ジャズ バスネック ピックアップ ブラック



5 String Stack®



SJ5s-67/70 67/70 Jazz Bass Set 5 Strg



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SeymourDuncan PU セイモアダンカン ピックアップ SJB-5n BK-5-StringPassiveStack 【国内正規品】



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ジャズベースPickUp交換してみた！



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閲覧ありがとうございます。限りなくSeymourduncanのSJB-5と思われるピックアップのセットになります。中古で購入した5弦ベースに搭載されており、仕様変更のため不要になり出品致します、動作品です。ご覧の通り、ピックアップカバーが擦れてロゴは消えています。写真を確認して頂けたらわかると思いますが、スタックタイプのシングル、ブレードタイプのポールピースのピックアップです、知識のあるショップで施されたであろうシールディング仕様です。抵抗値（実測ですがテスターにより誤差あり）ブリッジ側20.7kΩネック側11.6kΩこのデータがある時点で断線は無いとご理解下さい。私が調べた限りですが、本体の寸法も仕様も限りなくSJB-5と一致しておりますが、決定的な証拠も無いのでジャンクとして出品しております。↓一応、メーカーのデータになります。https://espguitars.co.jp/seymourduncan/3955/#contents私のベースは5弦に付いておりましたが、4弦にも使用可能との事です。ジャズベースタイプの機体に載っていましたので、配線の取り回しイメージとして、6枚目の写真を参考にして下さい。あくまで中古品なので、ご理解頂けない神経質な方の購入はご遠慮願います。ご不明な点は可能な限りお応えしますので、気兼ねなくご質問下さい。#4弦ベース #5弦ベース #Seymourduncan#セイモアダンカン種類...エレキベースアクセサリー・パーツ...ピックアップ