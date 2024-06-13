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INI 藤牧京介 名前入り Tシャツ プデュ
商品番号 Y30167785166
商品名

INI 藤牧京介 名前入り Tシャツ プデュ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,296 円
在庫状況 あり

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商品詳細

INI藤牧京介名前入りTシャツプデュPRODUCE101JAPAN【サイズ】F・着丈68.0cm・身幅56.0cm・肩幅45.5cm・袖丈21.5cm【素材】綿42%ポリエステル58%1度開封しましたが、着用はしておらず開封後暗所にて保管しておりました。袋がくしゃくしゃになってしまっていますが、中身自体には問題はないかと思われます。素人保管の為気になる方はご遠慮ください。即購入可能です。
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