INI 藤牧京介 名前入り Tシャツ プデュ

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商品詳細
INI藤牧京介名前入りTシャツプデュPRODUCE101JAPAN【サイズ】F・着丈68.0cm・身幅56.0cm・肩幅45.5cm・袖丈21.5cm【素材】綿42%ポリエステル58%1度開封しましたが、着用はしておらず開封後暗所にて保管しておりました。袋がくしゃくしゃになってしまっていますが、中身自体には問題はないかと思われます。素人保管の為気になる方はご遠慮ください。即購入可能です。
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