茅ヶ崎　サザン　グッズ　シャツ　うちわ　限定品

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サザンオールスターズ茅ヶ崎ライブ開催による記念グッズになります。◾️サザンビーチTシャツ（レトロ）Sサイズ◾️※サイズ表記がないので、わかりかねます。◾️茅ヶ崎うちわ◾️の2点になります。通販での販売はなく、茅ヶ崎のライブ期間しか購入できない限定グッズなので、是非！未使用になりますが一般人による保管になります。発送には細心の注意を払いますが、神経質な方はお控え下さい。気になることなど必ずご購入前にご相談下さいライブ前ご出発前までにお手にされたい方は、お早いご購入をお願い致します。