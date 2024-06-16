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- パクソジュン パラダイスシティ ファンミーティング 限定グッズセット 非売品
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商品詳細
5月27日に行われたパラダイスシティ パクソジュンファンミーティングの限定品です。イベントカードトレカスマホグリップパラダイスシティ カジノキーホルダー海外製品につき、初期傷等ある場合があります。海外製品にご理解ある方でお願いします。細かい事を気にされる方、完璧を求める方はご遠慮下さいませm(__)m即購入◎水濡れ防止、折れ防止で送付します。パクソジュンソジュンファンミーティングペンミパラダイスシティ
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