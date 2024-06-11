

動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 『3年保証 ...



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 『3年保証 ...



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 『3年保証 ...



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 【返品 ...



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 【返品 ...



C-38B | プロオーディオ | ソニー



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 【返品 ...



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 【返品 ...



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 『3年保証 ...



Amazon.co.jp: SONY コンデンサーマイク C-38B (単方向/全方向) : 楽器 ...



SONY C-38B | 株式会社アートブレーンカンパニー



動作品 美音 ソニー SONY C-38B コンデンサーマイクケース付 『3年保証 ...



SONY コンデンサーマイク（C-38B）のレンタル商品詳細｜エージーエー ...



Amazon.co.jp: SONY コンデンサーマイク C-38B (単方向/全方向) : 楽器 ...



S◇中古品◇コンデンサーマイクロホン C-38B ソニー/SONY CONDENSER ...

SONYC-38Bソニー#ソニー#SONYC_38B種類···コンデンサーマイクSONYソニーコンデンサーマイクc38Bケース付き【型番】c38b【付属品】本体用ハードケース指向性切り替え用ドライバー【状態】ファンタム電源での動作確認済み。音源に忠実な音質を再現し、放送局、レコーディングスタジオ、劇場などのあらゆるプロ用途に適したモデルです。指向性も単一指向／全指向を切り替えることができ、様々な場面で使用できます。本当に自然な美音で名機といわれるだけある出音でした。外観は経年の使用感と細かな汚れはありますが。お探しの方是非この機会に。【仕様】■コンデンサーマイク■指向性切替式：単一指向性/全指向性■正面感度：-48±2dB（0dB=1V/Pa、1kHz）■最大入力音圧：140dBSPL■ダイナミックレンジ：116dB■電源：乾電池（006P型×1）連続使用約200時間、またはDC24－48V■寸法、重量：78（幅）×214（高さ）×46（奥行）mm、約650g（乾電池含む）、ネジ径PF1/2インチオーディオテクニカaudio-technicaアーカーゲーAKGノイマンNEUMANNシュアSHUREゼンハイザーSennheiserソニーSONY