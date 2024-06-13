【ガチャ】学校の水道マスコット カプセルトイ 全5種 おまけ セット【人気】

●本当に使える!?水が出る!学校の水道マスコット〜組立式〜 全5種A:水色タイルB:黄緑色タイルC:黄色タイルD:紺色タイルE:ピンク色タイル【おまけ】おまけとして、Dの紺色タイル(緑色カプセル)をお付け致します。本当に水が出せる！ミニチュア水道!!タイルもリアル可愛い♪※本商品に入れた後の水は飲めません！(手洗い専用)以上、新着カプセルトイ全5種コンプセット＋おまけ1個にて出品致します。⚠️バラ売り・値引きのご要望には対応しかねますので、予めご了承下さい。※カプセルトイ商品ですので、微細なキズ・へこみ等、気になる方は購入をお控えください。※未使用品を送付致します。※商品はカプセルに封入された状態(商品画像2枚目参照)で発送致します。※商品の不具合については、責任を負いかねますので、カプセル内に封入されている取扱説明書の販売先に直接お問い合わせ下さい。#学校の水道#学校の水道マスコット#学校#ガチャガチャ#カプセルトイ#水道#蛇口#手洗い場#懐かしい#昭和レトロ#平成#せっけん#小学校#中学校#高校#コレクション#未開封#未使用#新着#定番#人気#フィギュア#模型#リアル#インテリア#思い出#プレゼント#面白い#SNS#話題



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11月発売】再販 本当に使える!?水が出る!学校の水道マスコット 30個 ...



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【4月発売】本当に使える!?水が出る!学校の水道マスコット 30個 ...



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本当に使える!? 水が出る！ 学校の水道マスコット [1.水色タイル ...



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