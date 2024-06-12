ベイブレードX　コバルトドレイク4-60F

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商品詳細
初出品です。レアベイゲットバトルにて入手したコバルトドレイクです。確認のため、1度開封してますが内袋は開封しておらず未使用です。未使用ベイコード、説明書は付属しております。値下げは対応しておりません。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/cowpox243539.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic894612.html
http://narcologia.ru/goods/unusable965574.html
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