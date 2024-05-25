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- 185『中国美術 花唐草 皿』 /骨董品 茶道具 古美術 アンティーク
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商品詳細
先代・先々代の大量の蒐集品の中から、少しずつ出品していきます。高さ約3.2センチ 約16.4×16.3センチ縁に1か所、ニュウがあります。若干、歪みがあります。時代擦れや汚れ、窯キズなど、古いものにご理解のある方、お願いしますね。コメント無しの即購入OKです。良きご縁があることをお待ちしております。☆骨董☆古民具☆茶道具☆古美術☆185
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