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- YUI シルバーリング 銀の指輪 13号 SILVER925 グッズ
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商品詳細
指輪は未開封です。ポーチ付き画像3はサンプルです。「YUI3rdTour2008“oui”～ILOVEDYESTERDAY～」限定商品YUIの中指サイズ補強してお送りします。
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