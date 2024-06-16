マイバチ工房-心-】太鼓の達人 マイバチ 米ヒバ 迷彩グリップ黄 ...

【商品説明】木材種類米ヒバ長さ39cm太さ2cmロール処理型迷彩グリップ黄２重光沢あり【コンセプト】『誰でも使いやすいと思えるバチ』をコンセプトに達人が作成しているバチです。工房唯一の達人作成で木材、形状を過去の知識や経験から最高品質のマイバチをお届けいたします。【性能】初心者から上級者までお使いいただけるおすすめのマイバチです。実際にテストプレイで使ってもらい、皆様から高評価をいただいております。【購入後】皆様に購入後も安心していただけるように、簡単な質問などを公式lineで受け付けております



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