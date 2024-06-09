小型電動ろくろ　らくらく2型

家庭用の100V電源で使用できますので、コンセントに差し込むだけで使用できますドベ受け付きで、小物～中物の制作まで対応できます運転停止時に回転テーブルは完全にフリーになり、手ろくろとして使用できます出品前の動作確認済みです目立つほどではないですが、天面やレバーなどに小さな傷がありますので神経質な方はお控えください(写真をご参考にしてください)



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