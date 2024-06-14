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Epiphone mini ProBucker FB720+黒エスカッション
商品番号 S47674620911
商品名

Epiphone mini ProBucker FB720+黒エスカッション
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当方の出品商品にて再三ご紹介しているEpiphone純正のProBucker。そのミニハムバッカーのスペシャル版のセットです。抵抗値はネック約8.1k、ブリッジ約8.2kです。メタルニッケルカバーがついた本格的なルックスです。リード線はフロントが200mm・リア270mmほどございます。現在のEpiphone「PRO」仕様ピックアップにおいて、ミニハムは２種類しかないのです。ProBuckerminiと、こちらジョー・ボナマッサモデルファイヤーバードに搭載されているProBuckerFB720。そのFB720の説明文と画像をカタログより掲載してあります、ご覧ください。（そこにボナマッサのコメントが載っていますが、「オリジナルのヴィンテージよりいい音だぜ」みたいなことを言ってますね。）60年代中期のオリジナル・ミニハムを研究して忠実に再現した自信作のようです。YouTubeにはボナマッサ本人が試奏したビデオもいくつか上がっているので、ご参考にどうぞ。単体ではほとんど見かけないFB720。お手持ちのファイヤーバードのアップグレードにいかがでしょう？ポールピースの見えないヴィンテージ風のルックスでグレードアップにはもってこいだと思います。一般的なハンバッカーより少しトレブリーでP-90ほどシングルコイルらしさはなく、ハムキャンセル効果によりノイズレス。この独特の音色のファンも多いのでは？こちらにはネック側にスラントしたブラック・エスカッションをお付け致します。これだけでもそこそこお値段すると思います。ミニハム専用ではありますが、わずかながらエスカッションの足に垂直に挿さらないので（多少横に広い）、画像の通り足を少し曲げております。その他取り付けビス各種が付属致します。リードアウトの数値きっちりチェックしてから発送いたします。裏面製品コードシール、ネックもしくはブリッジいずれかの添付がございませんが、ご留意下さい。
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