模写◇◆中国美術　掛け軸　マクリ　水墨山水 清時代民国　骨董品　額縁　FUM7

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ご覧いただきありがとうございます本紙サイズ32x43cmお祖父さんのコレクションの一品です。■素人撮影ですので、多少の誤差はご了承下さい。表具・本紙共に、小傷・汚れ・シミ・折れ・ヤケなどございますので、現状品として出品させて頂きます。■この作品出品する前に鑑定機関にもかけておらず、落款や作風に従って、タイトルに作家名などをつけています。模写とさせて頂きます※注意事項：画像を良くご覧いただき、状態や詳細、真贋の判断はご自身でお願い致します。素人撮影ですので多少の色目が違うかもしれませんがご了承下さい。・真偽は鑑定しておりません。写真を参照した上でご購入ください。・経年による傷、汚れ等があります。・全体の状態など、画像にて多く掲載して御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。・詳細な画像をご覧になりたい場合はご質問ください。・お写真、説明を良く御覧頂きご納得の上御自身の責任範囲でのご購入を宜しく御願い致します。購入後主観によるキャンセル・返品は一切お受けいたしません。#掛軸#掛け軸#山水画#禅書#書画#古筆#墨跡#古書#日本画#古画#古美術#時代#骨董#古道具#アンティーク#ビンテージ#コレクション