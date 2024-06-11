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PROTECTIONRACKET スネア＆ペダルケース
商品番号 J22543997988
商品名

PROTECTIONRACKET スネア＆ペダルケース
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■リュックタイプで持ち運びも楽々。■厚みのある生地がしっかりと機材をガードします。［状態］■クリーニング済みですが、使用感はあります。［商品詳細］■対応スネアサイズ：14\"X5.5\"■シングルペダル対応■スネアスペース：最大幅42cm、深さ17cm■ペダルスペース：横34cm、縦18cm、深さ19cm■外側にポケット有り■スネア収納部分に14\"までのシンバルを収納可能
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