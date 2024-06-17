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ビッグクリアスライム5体セット！高さ約7センチ
商品番号 Y24305312177
商品名

ビッグクリアスライム5体セット！高さ約7センチ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アミューズメント品になるので細かい傷があるかもしれません。かなり可愛いので個人的にショーケースに飾ってました。ばら売りは不可なのでよろしくお願いします。発送は定形外かレターパックになると思います。他の出品物と同梱の場合はゆうパックに変更になる場合があります。人気ゲームタイトル···ドラゴンクエストフィギュア種類···コレクションフィギュア
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