新日本プロレス IWGP Tシャツ 超貴重 アントニオ猪木さん直筆サイン入り

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商品詳細
ジャンル（スポーツ選手）...その他グッズ種別...Tシャツサイン有無...直筆サイン入性別...男サイン時と撮影時のみ開封購入時当初の状態、ビニール袋ままでの保管につき、シワになっています
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http://narcologia.ru/goods/evaporation906224.html
http://narcologia.ru/goods/passionate706613.html
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