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新日本プロレス IWGP Tシャツ 超貴重 アントニオ猪木さん直筆サイン入り
商品番号 Y19491800775
商品名

新日本プロレス IWGP Tシャツ 超貴重 アントニオ猪木さん直筆サイン入り
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 28,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）...その他グッズ種別...Tシャツサイン有無...直筆サイン入性別...男サイン時と撮影時のみ開封購入時当初の状態、ビニール袋ままでの保管につき、シワになっています
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