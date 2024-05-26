T9-137 未開封 S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ

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未開封S.H.Figuartsキャプテン・アメリカテック・オン・アベンジャーズS.H.フィギュアーツ即購入⭕※箱痛みあり未開封品写真に載っている物が全てになります目立った傷などありませんが箱に細かいスリ傷等ある場合もございますのでご了承下さい付属品、状態は写真で判断お願い致します細かい状態はご質問下さい発送等についてはプロフィールをご覧下さい※※金土日祝日に購入されたものは、月曜日（祝日の場合は次の日の平日）配送させて頂きます。お値下げ対応しておりません